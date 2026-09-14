В Башкирии столкнулись два авто: пострадали двое детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ишимбае столкнулись два легковых автомобиля, в результате пострадали двое детей. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

ДТП произошло в субботу. Пострадали пятилетняя девочка и трехлетний мальчик, их доставили в Ишимбайскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи детей отпустили на амбулаторное лечение – госпитализация не потребовалась.

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