«Отмойте хорошенько»: Хабиров напомнил о машинах, связанных со скандалом с мэрией и судьями из Татарстана

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Уфы передала часть автомобилей мэрии филиалу госфонда «Защитники Отечества» в Башкирии. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов.

По словам Шарипова, одну единицу техники уже передали, остальные машины пока фигурируют в следственных мероприятиях. Глава республики Радий Хабиров поинтересовался судьбой автомобиля Hyundai Staria, который, по данным Контрольно-счетной палаты Уфы, часто использовали для поездок судей в Казань. Хабиров отметил, что эту машину ранее безвозмездно передали в муниципальную собственность города по проекту поддержки мобилизованных жителей Уфы, но среди тех, кто ею пользовался, мобилизованных он не увидел.

Шарипов ответил, что эта техника также находится под арестом. Хабиров поручил передать все автомобили фонду и предварительно «отмыть их хорошенько».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.