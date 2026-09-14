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НовостиПолитика14 сентября 2026 13:17

«Идите в отпуск и не возвращайтесь»: Хабиров жестко разнес министра на оперативке

Хабиров жестко раскритиковал министра Шельдяева за желание уйти в отпуск
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ, Аккаунт Александра Шельдяева в соцсетях

Фото: Иван МАКЕЕВ, Аккаунт Александра Шельдяева в соцсетях

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой резко высказался в адрес министра промышленности, энергетики и инноваций региона Александра Шельдяева. Поводом стало намерение чиновника уйти в отпуск в период, который Хабиров назвал сложным.

Глава республики заявил, что времена сейчас сложные и все устают, но впереди выборы и сложная ситуация на моторном рынке,По его словам, он никому не откажет в отпуске, но у человека должна быть совесть – и предложил Шельдяеву уйти в отпуск и не возвращаться оттуда.

Хабиров подчеркнул, что воспринимает такое решение крайне болезненно и расценивает его очень низко. Он отметил, что бросить работу ради отдыха – неправильно, и это касается всех: если человек устал, пусть отдыхает, а на его место придут другие, кто сможет тянуть эту работу. Глава республики добавил, что не запрещает отпуска, но у людей должны быть «совесть и мозги», чтобы думать, могут ли они себе позволить уйти отдыхать в такой момент.

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