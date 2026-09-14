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НовостиОбщество14 сентября 2026 13:06

Обман государства на 350 тысяч рублей: фотограф из Башкирии провернул аферу с соцвыплатами

В Башкирии фотографа осудили за мошенничество с соцвыплатами
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бирске суд признал виновным местного жителя, который скрыл доход и получил незаконную социальную выплату. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

31-летний мужчина заключил социальный контракт и предоставил недостоверные сведения о своих доходах. Он умолчал о заработке профессией фотографа и получил 350 тысяч рублей, которые ему не полагались.

В суде мужчина признал вину и полностью возместил ущерб, причиненный ГКУ «Республиканский центр социальной поддержки населения». Бирский межрайонный суд вынес обвинительный приговор по статье «Мошенничество при получении выплат».

– Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, – сообщает пресс-служба судов.

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