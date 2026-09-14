Повелись на уловки «испанца»: как две подружки-уфимки лишились миллиона рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе полиция разбирается в деле о хищении денег у двух местных жительниц, которые доверились мошенникам из интернета. Об этом рассказали в МВД Башкирии.

Женщины 37 и 38 лет обратились в дежурную часть отдела полиции №8 и заявили, что стали жертвами дистанционных обманщиков. Как установили правоохранители, 37-летняя уфимка познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, который назвал себя жителем Испании. Он предложил ей заработать на инвестициях в акции и посоветовал зарегистрироваться на специальной платформе. Женщина внесла туда около 200 тысяч рублей, а когда от нее потребовали оформить кредит на 500 тысяч рублей, решила вывести вложенные средства.

Сотрудники платформы заявили, что для вывода денег нужно привлечь «доверенное лицо». Женщина попросила помощи у подруги. Во время видеозвонка мошенники убедили ту оформить онлайн-кредиты на сумму более миллиона рублей. Деньги подруга перевела на указанные счета, после чего связь с «инвесторами» прервалась.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сейчас полицейские устанавливают личности причастных к преступлению и направили запросы в банки, чтобы отследить движение денег по цепочке транзакций.

В МВД призвали граждан быть внимательнее при общении с незнакомцами в сети.