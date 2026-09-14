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НовостиОбщество14 сентября 2026 12:20

Башкирия готова к зиме на 97%: на подготовку к отопительному сезону направили 4,5 млрд рублей

В Башкирии на подготовку к отопительному сезону потратили 4,5 миллиарда рублей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Башкирии завершает подготовку к отопительному сезону. Об этом рассказал на недавнем совещании премьер-министра республики Андрей Назаров.

Коммунальщикам предстоит поддерживать стабильную работу более 1600 котельных, а также обслуживать 17 тысяч километров водопроводных и около 4 тысяч километров тепловых сетей. По словам Назарова, объем средств, консолидированных на подготовку к зиме, превышает 4,5 млрд рублей – это на 8% больше, чем в прошлом году.

Как сообщила министр ЖКХ Ирина Голованова, на 10 сентября средний процент готовности республики к зиме достиг 97%. Готовность котельных составляет 95,5%, многоквартирных домов – 97%, социальных объектов – 96%. Показатели находятся на уровне предыдущих лет.

Глава кабмина поручил администрациям муниципальных образований до завтрашнего дня обеспечить полную готовность всех объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период. Муниципалитеты должны представить паспорта готовности в МинЖКХ для подтверждения соответствия установленным стандартам.

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