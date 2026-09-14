Подростки побили женщину в парке: Бастрыкин поручил доложить о ЧП в Башкирии

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту нападения группы подростков на женщину в Ишимбае. Об этом рассказали в информационном центре ведомства.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что в парке культуры и отдыха города группа подростков избила местную жительницу, впоследствии ей потребовалась помощь медиков. Следственные органы СК России по Башкирии проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство».

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Следкома Башкирии Булату Азизову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее СК республики сообщил, что следователи устанавливают всех участников конфликта и определяют степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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