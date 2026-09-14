Спаслись благодаря соседу: в Уфе загорелся доме двух многодетных семей

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня утром, 14 сентября, в Уфе во 2-м переулке Жуковского произошел пожар в двухэтажном жилом доме площадью 15 на 15 метров. Там проживали две многодетные семьи. Об этом рассказали в МЧС республики.

Согласно предварительным данным, возгорание возникло на чердаке. В доме был установлен пожарный извещатель. Заметивший огонь сосед предупредил жильцов, благодаря чему они успели вовремя эвакуироваться. Пострадавших нет.

Пожар ликвидировали сотрудники МЧС и муниципальной пожарной охраны Уфы. Предполагаемая причина ЧП – короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства устанавливаются инцидента, на месте работает дознаватель МЧС.

В экстренном ведомстве напомнили о правилах пожарной безопасности: не курить в постели и не оставлять непотушенными сигареты, использовать только исправные электроприборы, а при топке печи – предтопочный лист.

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