Облокотился на москитную сетку: в Башкирии четырехлетний ребенок выпал из окна

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В Стерлитамакском районе Башкирии четырехлетний ребенок выпал из квартиры на втором этаже. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Инцидент произошел в минувшую пятницу. По словам министра, малыш облокотился на москитную сетку. Пострадавшего доставили в ГКБ №1 Стерлитамака, затем по линии санитарной авиации перевели в Республиканскую детскую клиническую больницу, сейчас он нейрохирургическом отделении.

– Состояние пострадавшего стабильное, – рассказал Рахматуллин.

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