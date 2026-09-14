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НовостиПроисшествия14 сентября 2026 9:56

Облокотился на москитную сетку: в Башкирии четырехлетний ребенок выпал из окна

В Башкирии четырехлетний ребенок выпал из окна на втором этаже
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлитамакском районе Башкирии четырехлетний ребенок выпал из квартиры на втором этаже. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Инцидент произошел в минувшую пятницу. По словам министра, малыш облокотился на москитную сетку. Пострадавшего доставили в ГКБ №1 Стерлитамака, затем по линии санитарной авиации перевели в Республиканскую детскую клиническую больницу, сейчас он нейрохирургическом отделении.

– Состояние пострадавшего стабильное, – рассказал Рахматуллин.

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