Фото: ГАИ Башкирии

Сегодня, 14 сентября, в городе Октябрьском произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Башкирии.

Авария произошла на пересечении улиц Ленина и Кортунова. Водитель кареты скорой с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом при пересечении перекрестка столкнулся с Nissan Stagea, за рулем которого был 31-летний мужчина.

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Пятерых человек, находившихся в скорой (шофера, двоих фельдшеров и двоих пациентов) доставили в медицинское учреждение для осмотра.

– Обстоятельства ДТП уточняются. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы, – заявили в дорожной полиции.

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