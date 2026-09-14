Долг в 320 тысяч рублей: в Башкирии пять уволенных граждан оставили без денег

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Коммерческая организация в Агидели задолжала пятерым уволенным сотрудникам зарплату за минувшие январь и февраль. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Задолженность составила свыше 320 тысяч рублей. Прокуратура Агидели внесла директору предприятия представление, а по постановлению прокурора его привлекли к административной ответственности по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы».

– После вмешательства надзорного ведомства права сотрудников восстановлены, задолженность погашена в полном объеме, – сообщает надзорное ведомство.

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