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НовостиОбщество14 сентября 2026 8:00

Долг в 320 тысяч рублей: в Башкирии пять уволенных граждан оставили без денег

В Башкирии пяти уволенным гражданам задолжали 320 тысяч рублей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Коммерческая организация в Агидели задолжала пятерым уволенным сотрудникам зарплату за минувшие январь и февраль. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Задолженность составила свыше 320 тысяч рублей. Прокуратура Агидели внесла директору предприятия представление, а по постановлению прокурора его привлекли к административной ответственности по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы».

– После вмешательства надзорного ведомства права сотрудников восстановлены, задолженность погашена в полном объеме, – сообщает надзорное ведомство.

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