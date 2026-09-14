Били и угрожали газовой горелкой: в Башкирии двое мужчин похитили знакомого с заправки

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В Башкирии Уфимский районный суд постановил на два месяца заключить под стражу двоих мужчин, обвиняемых в похищении человека. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов республики.

Все случилось в начале месяца, 1 сентября, на заправке в селе Михайловка (Уфимский район).

– Обвиняемые в ходе конфликта на фоне долговых обязательств, применяя физическую силу, угрожая насилием и используя оружие, похитили ранее знакомого мужчину, – сообщает пресс-служба судов.

Мужчин посадили в машину, продолжили бить, требовали пароли от телефонов и банковских приложений и даже угрожали газовой горелкой. Потерпевшего увезли в лес в Благовещенском районе, где стали дальше ему угрожать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Постановления суда об аресте обвиняемых в законную силу пока не вступило.

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