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НовостиПроисшествия14 сентября 2026 7:00

В Башкирии подростки избили женщину в парке: СК начал проверку

СК Башкирии начал проверку из-за избиения подростками женщины в парке
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ишимбае группа подростков избила женщину в парке культуры и отдыха. Об этом рассказали в Следственном комитете республики.

Информацию о произошедшем выявили в ходе мониторинга социальных сетей. Следственные органы организовали процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство».

Сейчас следователи устанавливают всех участников конфликта и обстоятельства произошедшего, а также определяют степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей.

– По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – заявили в СК.

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