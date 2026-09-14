Ушла и не вернулась: в Уфе пропала без вести 16-летняя девушка

Фото: «БашРегионСпас»

В Уфе пропала 16-летняя Агата Вьюшкова. Об этом рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «БашРегионСпас».

Вчера, 13 сентября, девушка ушла из дома и не вернулась. Ее рост – 152 см, у нее среднее телосложение, черные с красным оттенком волосы и серо-голубые глаза. Была одета в голубой топ, белые джинсы и черные кроссовки.

Волонтеры просят сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (937) 3-102-112 или 112.

– Нужна помощь добровольцев, – заявили «БашРегионСпасе».

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