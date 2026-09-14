На природе в Башкирии пропали более 10 человек: спасатели рассказали, что случилось

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило пять сообщений о потерявшихся на природе. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

В Кугарчинском районе женщина пошла погулять на гору и не вернулась. В Давлекановском районе на озере пропал мужчина на резиновой лодке. В Благовещенском районе в лесу потерялась семья с ребенком. В Иглинском районе заблудились трое взрослых. В Белорецком районе группа из 5-6 человек потерялась на спуске с Айгира.

– К счастью, все были найдены и в медицинской помощи не нуждались, – сообщает ГК ЧС.

В ведомстве просят жителей и гостей республики перед выходом в лес или к водоему брать с собой заряженный телефон, сообщать близким маршрут и планируемое время возвращения, а также одеваться по погоде.

– Если потерялись – не паникуйте и сразу звоните по номеру 112. Берегите себя и своих близких! – заявили в экстренной службе.

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