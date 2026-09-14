Пожар в уфимском Затоне: вспыхнул жилой дом на улице Жуковского

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В уфимском микрорайоне Затон произошло возгорание в жилом доме на улице Жуковского. Об этом рассказали в МЧС республики.

На месте происшествия работают пожарные расчеты. Специалисты принимают меры для ликвидации огня и недопущения его распространения на соседние постройки. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

– Обстановка находится под контролем. О подробностях сообщим дополнительно, – заявили в МЧС.

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