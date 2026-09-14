От 155 тысяч рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии пройдет аукцион по продаже 14 арестованных автомобилей, изъятых у собственников за долги. Торги организовывает Росимущество. Заявки на участие будут принимать еще больше двух недель, до 2 октября, на площадке «РТС-тендер».

Машины находятся в разных районах и городах Башкирии – в Кумертау, Сибае, Стерлитамаке, Уфе, Чишминском и Абзелиловском районах, а также в Давлеканово. По всем лотам установлен арест, по некоторым также залог. Представлены следующие лоты:

– Geely Atlas 2019 года – 1 190 000 рублей;

– Nissan Teana 2006 – 229 500 рублей;

– KIA Cerato 2010 – 396 780 рублей;

– Baic X35 2023 – 1 094 715 рублей;

– Ford Kuga 2016 – 855 865 рублей;

– Haval Jolion 2024 – 1 636 250 рублей;

– Lada Vesta 2024 – 983 365 рублей;

– Toyota Corolla 2013 – 690 625 рублей;

– Lada 217030 2008 – 155 210 рублей;

– Great Wall 2013 – 441 915 рублей;

– Geely Emgrand X7 NEW 2016 – 542 385 рублей;

– Ford Focus 2015 – 341 889,74 рубля;

– Mitsubishi Lancer 2011 – 471 155 рублей;

– Lada Vesta 2017 – 443 955 рублей.

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