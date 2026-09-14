Трагедия в Субае: во время пожара в частном доме погибла женщина

Фото: МЧС Башкирии

В деревне Субай (Кушнаренковский район Башкирии) в пожаре погибла 61-летняя женщина. Об этом рассказали в МЧС республики.

Трагедия произошла поздно вечером в минувшую пятницу, 11 сентября, на улице Трактовая. Огонь охватил дом размером 5×7 метров. Специалисты МЧС и добровольная пожарная команда Шариповского сельского совета ликвидировали возгорание. Во время тушения обнаружили тело женщины. Причина пожара и обстоятельства устанавливаются.

По данным МЧС, с начала года в республике произошло 4716 пожаров. Погибли 130 человек, из них семеро детей, 114 получили травмы. В экстренном ведомстве напомнили правила пожарной безопасности: не включать одновременно большое количество электроприборов, не оставлять без присмотра включенные в сеть бытовые приборы, не размещать рядом с электроприборами горючие материалы и выключать электроприборы и освещение, уходя из дома.

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