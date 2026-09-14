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НовостиОбщество14 сентября 2026 4:26

Более 20 авиарейсов задержали в Уфе – Минтранс

Минтранс: в Уфе задержали 22 авиарейса
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Башкирии произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб и шестеро пострадали. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Три аварии произошли в Уфе. По данным «Башавтотранса», дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не зарегистрировано. Южный автовокзал республики сообщил, что срывов рейсов не было.

В международном аэропорту «Уфа» происшествий по безопасности не зафиксировано. Задержали 22 рейса.

– На линии Куйбышевской железной дороги происшествий по безопасности не зафиксировано, проезд обеспечен, – сообщает Минтранс.

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