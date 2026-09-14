В Башкирии начались массовые рейды: экипажи ДПС выставили на четырех крупных трассах

Фото: ГАИ Башкирии

Сегодня утром, 14 сентября, в Башкирии проходят массовые проверки водителей. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

Экипажи ДПС работают на 1307-м и 1508-м километрах автодороги М-5 «Урал», на 6-м, 113-м и 198-м километрах трассы Уфа – Оренбург, на 101-м километре автодороги Р-240 и на 103-м километре дороги Уфа – Бирск – Янаул.

Цель рейдов – профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД. Инспекторы проверяют водителей на состояние опьянения, наличие прав и соблюдение правил перевозки детей.

– Прошу отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. Они направлены на вашу безопасность и безопасность ваших близких на дорогах республики. Безопасных дорог! Берегите себя и своих близких! – пожелал Севастьянов.

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