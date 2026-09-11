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НовостиПроисшествия11 сентября 2026 15:49

В Уфе 10-летний мальчик упал с трехметровой высоты

Спасатели Уфы оказали помощь мальчику, упавшему с забора
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе спасатели передали медикам мальчика после падения с высоты.

В Уфе спасатели передали медикам мальчика после падения с высоты.

Сегодня, 11 сентября, вечером в Уфе 10-летний мальчик сорвался с забора возле подземной парковки, примыкающей к детской площадке. По предварительной информации, ребенок упал на бетон с высоты около трех метров.

На место оперативно прибыли спасатели поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы. Мальчика зафиксировали на жестком щите, извлекли из приямка и транспортировали к карете скорой помощи.

Ребенка передали медикам. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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