Дожди и сильный ветер ожидаются в Башкирии 12 сентября

До +21 градуса и сильный ветер ожидаются в Башкирии. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стала известна погода на ближайшие дни в Башкирии. По словам синоптиков, характер погоды радикально изменится.

Сегодня, 12 сентября, в Башкирии местами ожидаются небольшие дожди, по востоку республики - до умеренных. Ветер северо-западный, западный умеренный, по востоку порывы до сильного. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем +16,+21°.

В воскресенье, 13 сентября, местами пройдут небольшие дожди, по северо-востоку - до умеренных. Ветер северо-западный, западный умеренный, по востоку республики порывы до сильного. Ночью +4,+9°, днем +15,+20°.

В понедельник, 14 сентября, местами возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем +15,+20°.

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