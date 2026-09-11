Минтранс Башкирии предупредил о дожде, тумане и сильном ветре

Минтранс Башкирии призвал водителей учитывать погоду. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 12 сентября, в Башкирии ожидаются неблагоприятные погодные условия. По данным Башгидромета, в республике будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, по востоку - до умеренных.

Ветер северо-западный, западный ночью 2-7 м/с, днем 8-13 м/с. По востоку республики порывы достигнут 18 м/с. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем +16,+21°.

На отдельных участках автодорог ночью и утром ожидается туман, видимость составит 500 метров и менее.

Минтранс Башкирии предупредил водителей о необходимости учитывать погодные условия при планировании поездок.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.