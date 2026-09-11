В Уфе при пожаре в торговом центре спасли 30 человек

30 человек спасли при пожаре в торговом центре Уфы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе при пожаре в торговом центре «Октябрьский» спасли 30 человек, в том числе 18 детей. Возгорание произошло в одном из помещений здания на улице Лесотехникума.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС Башкортостана. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в помещении торгового центра горело открытым огнем. Самостоятельно из здания эвакуировались 50 человек.

Звено газодымозащитной службы спасло из торгового центра 30 человек, среди них 18 детей. Открытое горение ликвидировали на площади 3 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.

На месте работают дознаватель МЧС России и эксперт испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается.

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