20 часов поисков в лесу: спасатели Уфы нашли пропавшего мужчину

Уфимские спасатели всю ночь искали пенсионера и услышали его крик в буреломе.

В Уфе спасатели почти 20 часов искали 70-летнего мужчину, который пропал в лесном массиве в районе улицы Рихарда Зорге. Пенсионера удалось обнаружить только сегодня в 16:00, где он находился между рекой Белой и железной дорогой.

Как рассказали в УГЗ Уфы, тревожный сигнал поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы накануне около 21:00. Выяснилось, что пожилой мужчина недавно перенес операцию на глазах, плохо видел, страдал частичной потерей памяти и был дезориентирован. До обращения в 112 родственники несколько часов пытались найти его самостоятельно.

Поисково-спасательный отряд Управления гражданской защиты Уфы сразу приступил к работе. Спасатели всю ночь обследовали густой лес пешими группами и на квадроцикле. Они проверяли труднопроходимые участки, буреломы и крутые склоны. Поиски продолжались до 9 утра, после чего к операции подключили дополнительные силы.

Всего спасатели обследовали лесной массив площадью более 6 квадратных километров. Результат принесла очередная проверка территории сегодня днем. Пробираясь через бурелом, поисковая группа услышала голос. Спасатели пошли на звук и обнаружили пенсионера, который сидел на поваленном дереве и время от времени звал на помощь.

Мужчина был обессилен и практически не мог самостоятельно передвигаться. Спасатели осмотрели его, успокоили, напоили и оказали необходимую помощь. Поскольку вывести пенсионера через лес к дороге пешком было невозможно, его решили эвакуировать по воде на спасательном катере.

В итоге мужчину доставили на берег и передали родственникам.

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