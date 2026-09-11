В Уфе на ночь перекроют сразу три улицы

В Уфе изменят движение транспорта из-за ночных работ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе в ночь на 12 сентября временно ограничат движение сразу на трех улицах. Причиной станут работы по установке опор освещения.

Как сообщили в пресс-службе «Башавтотранса», ограничения будут действовать с 23:00 11 сентября до 8:00 12 сентября. Движение перекроют на улице Ленина на участке от улицы Революционной до бульвара Ибрагимова, на улице Краснодонской от улицы Цюрупы до улицы Ленина и на улице Ивана Якутова от улицы Цюрупы до улицы Ленина.

На время работ изменится схема движения общественного транспорта. Жителей Уфы просят заранее учитывать ограничения при планировании маршрута и времени в пути.

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