Сероводорода в воздухе Уфы оказалось в 2,3 раза больше нормы

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Уфе зафиксировали превышение допустимой концентрации сероводорода в воздухе. Высокий уровень загрязнения специалисты Башгидрометцентра зарегистрировали 10 сентября.
Пробу воздуха исследовали на улице Ульяновых, 57. Концентрация сероводорода там оказалась в 2,3 раза выше установленной нормы.
При этом превышений предельно допустимых концентраций других загрязняющих веществ специалисты не выявили.
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