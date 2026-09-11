Сероводорода в воздухе Уфы оказалось в 2,3 раза больше нормы

В воздухе Уфы нашли сероводород с превышением нормы. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе зафиксировали превышение допустимой концентрации сероводорода в воздухе. Высокий уровень загрязнения специалисты Башгидрометцентра зарегистрировали 10 сентября.

Пробу воздуха исследовали на улице Ульяновых, 57. Концентрация сероводорода там оказалась в 2,3 раза выше установленной нормы.

При этом превышений предельно допустимых концентраций других загрязняющих веществ специалисты не выявили.

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