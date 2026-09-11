«Салават Юлаев» и Илья Коновалов прекратили сотрудничество.

Уфимский «Салават Юлаев» расторг контракт с вратарем Ильей Коноваловым по соглашению сторон. Об уходе хоккеиста сообщила пресс-служба клуба.

Коновалов выступал за уфимскую команду с ноября 2025 года. За это время он провел в составе «Салавата Юлаева» девять матчей.

Ранее уфимцы провели выездную встречу с «Барысом», которая завершилась поражением со счетом 6:8. После того как Коновалов пропустил семь шайб, тренерский штаб заменил его на другого вратаря.

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