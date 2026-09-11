Для школьников Башкирии запустили круглосуточную линию психологической помощи

Буллинг, конфликты и проблемы с учебой помогут решить по телефону «Школы доверия». Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России запустили круглосуточную телефонную линию психологической помощи «Школа доверия». Бесплатно обратиться за консультацией могут школьники Башкирии, их родители и педагоги. Звонки принимают специалисты по номеру 8-800-707-02-01.

Проект начал работу по инициативе министра просвещения России Сергея Кравцова. Линия действует на базе Федерального координационного центра Московского государственного психолого-педагогического университета. На обращения отвечают квалифицированные психологи-консультанты.

Получить помощь можно по самым разным вопросам. Специалисты консультируют по проблемам адаптации в школе, агрессивному поведению, переживаниям из-за успеваемости, нежеланию посещать занятия, снижению учебной мотивации, конфликтам со сверстниками и взрослыми. Также можно обратиться из-за сложностей в общении родителей со школой, отсутствия друзей, неразделенной любви и других проблем.

Помимо психологической консультации, специалисты предоставляют информационную и координационную помощь. Обращения принимаются конфиденциально. Сообщение можно также оставить через специальную форму на сайте МГППУ.

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