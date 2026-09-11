Аэропорт Уфы опроверг сообщения о закрытии воздушной гавани

Уфимский аэропорт продолжает работу несмотря на распространяемые фейки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт «Уфа» не прекращал работу, несмотря на появившиеся в интернете сообщения об обратном. Недостоверная информация распространялась от имени генерального директора воздушной гавани и ее представителей.

В пресс-службе аэропорта назвали такие публикации фейковыми и напомнили, где пассажиры могут получить достоверную информацию о работе авиаузла.

Официальными источниками являются сайт аэропорта, его официальные страницы в социальных сетях и пресс-служба. В аэропорту призвали не распространять публикации, вызывающие сомнения, до проверки их достоверности. При необходимости получить разъяснения можно через официальные каналы связи воздушной гавани.

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