Башкирия оказалась на втором месте в ПФО по смертности после аварий

ДТП в Башкирии стали чаще заканчиваться гибелью людей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии вырос показатель смертности среди пострадавших в ДТП. За восемь месяцев 2026 года на 100 человек, получивших травмы в авариях, пришлось 11,28 погибших. Годом ранее показатель составлял 11,19. Данные приводит МВД России, на отчет ведомства ссылается UfaTime.ru.

При этом в целом по стране ситуация изменилась в лучшую сторону. В России показатель снизился с 7,8 до 7,37 погибших на 100 пострадавших. В Приволжском федеральном округе он также уменьшился - с 7,56 до 7,1.

Башкирия при этом остается одним из регионов ПФО с наиболее тяжелыми последствиями аварий. Выше показатель только в Оренбургской области - 11,5 погибших на 100 пострадавших. В общероссийском рейтинге Башкирия занимает 11-е место.

Самая высокая смертность среди пострадавших в ДТП зафиксирована в Чечне - 21,7 погибших на 100 человек. Далее идут Еврейская автономная область с показателем 14 и Ростовская область - 13,8.

Наиболее благоприятные показатели отмечены в Санкт-Петербурге и Москве - 2,4 и 2,8 погибших на 100 пострадавших соответственно.

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