Уфимка получила 5 лет колонии за незаконные операции с деньгами

Уфимка получила пять лет за незаконный перевод и обналичивание денег. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уфимка получила пять лет колонии за незаконную банковскую деятельность и другие преступления в сфере экономической деятельности. Кировский районный суд Уфы также назначил ей штраф в размере 1,5 млн рублей и на три года запретил заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.

Перед судом предстала 51-летняя местная жительница. Как установил суд, с сентября 2019 года по август 2024 года она действовала в составе организованной группы и из корыстных побуждений занималась в Уфе незаконной банковской деятельностью.

Участники группы не имели лицензии Центрального банка России и, нарушая требования законодательства, оказывали клиентам услуги по транзиту, переводу и обналичиванию денежных средств. Для проведения финансовых операций использовались реквизиты фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей. За свои услуги участники схемы получали комиссионное вознаграждение.

Кроме назначенного наказания, в доход государства конфискованы 7 млн рублей, полученные в результате легализации денежных средств от преступной деятельности. Еще более 22 млн рублей преступного дохода взысканы в пользу бюджета Российской Федерации.

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