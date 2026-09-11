В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и тумана

Спасатели предупредили жителей Башкирии о чрезвычайной пожарной опасности. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии в ближайшие сутки местами ожидаются порывистый ветер и туман. Кроме того, в отдельных юго-восточных районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

По востоку региона скорость ветра днем может достигать 8-13 м/с, а порывы - 18 м/с. Ночью и утром на отдельных участках автодорог ожидается туман, при котором видимость может составлять 500 метров и менее.

В целом завтра в республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, по востоку - до умеренных. Ночью ветер будет северо-западным, западным со скоростью 2-7 м/с, днем усилится до 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит +4...+9 градусов, днем - +16...+21.

В Уфе также будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ночью ожидается северо-западный, западный ветер 2-7 м/с, днем - 8-13 м/с. Температура ночью составит +7...+9 градусов, днем - +19...+21.

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