Уборка с пылью может быть опасной: жителям Башкирии рассказали, как не заразиться «мышиной лихорадкой»

Минздрав Башкирии рассказал, как защититься от опасной инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минздрав Башкирии напомнил жителям республики о профилактике геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), которую в народе называют «мышиной лихорадкой».

Это острое инфекционное заболевание вызывают вирусы, переносчиками которых являются рыжие полевки и лесные мыши. Заражение чаще всего происходит воздушно-пылевым путем - например, во время уборки помещений, где могли находиться грызуны, или при работе на природе. Опасность также представляет пища, загрязненная выделениями больных мышей.

Медики рекомендуют после возвращения с улицы тщательно мыть руки с мылом. При проведении пыльных работ следует использовать рукавицы и респиратор. Уборку помещений необходимо проводить только влажным способом, а продукты хранить там, где до них не смогут добраться грызуны.

При первых симптомах заболевания специалисты советуют не заниматься самолечением, а как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

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