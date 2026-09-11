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НовостиОбщество11 сентября 2026 10:30

В Башкирии на выходных откроются 57 площадок сельхозярмарок

Жители 38 городов и районов Башкирии смогут купить продукты местных производителей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
С 11 по 13 сентября в Башкирии заработают десятки сельхозярмарок.

С 11 по 13 сентября в Башкирии заработают десятки сельхозярмарок.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии с 11 по 13 сентября будут работать сельскохозяйственные ярмарки. Жителям республики предложат свежие продукты местного производства.

Всего за три дня организуют 57 ярмарочных площадок в 38 городах и районах Башкирии.

Адреса площадок и контактные данные организаторов опубликованы на сайте Минторга Башкирии.

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