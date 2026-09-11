Крепление неисправных качелей не выдержало, и девочка упала: Бастрыкин потребовал доклад о ЧП в Нефтекамске

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о травмированной 13-летней девочке в Нефтекамске. Об этом рассказали в информационном центре ведомства.

Мать девочки обратилась к главе СКР и рассказала, что в минувшем июле ее дочь каталась на качелях во дворе. В какой-то момент крепление оборвалось, и ребенок упал. Девочке потребовалась медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин потребовал у исполняющего обязанности руководителя Следкома Башкирии Булата Азизова доклад о результатах.

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