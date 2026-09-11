Самолет не вместил всех: авиакомпанию оштрафовали за инцидент в уфимском аэропорту

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпанию оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что более десятка пассажиров не смогли вылететь из Уфы в Сочи вовремя. Об этом рассказали в Уфимской транспортной прокуратуре.

В минувшем июне авиакомпания заменила самолет на рейсе Уфа – Сочи из-за технической неисправности. Новое воздушное судно оказалось меньше по вместимости, чем продано билетов. 11 пассажирам не досталось мест – их отправили в Сочи другим самолетом.

Транспортный прокурор направил руководителю авиакомпании представление и потребовал принять меры, чтобы такие нарушения не повторялись.

По материалам транспортной прокуратуры Роспотребнадзор привлек перевозчика к административной ответственности по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов». Компании назначили штраф 30 тысяч рублей.

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