Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 сентября 2026 9:58

Самолет не вместил всех: авиакомпанию оштрафовали за инцидент в уфимском аэропорту

Авиакомпанию оштрафовали на 30 тысяч рублей за овербукинг на рейсе Уфа – Сочи
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпанию оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что более десятка пассажиров не смогли вылететь из Уфы в Сочи вовремя. Об этом рассказали в Уфимской транспортной прокуратуре.

В минувшем июне авиакомпания заменила самолет на рейсе Уфа – Сочи из-за технической неисправности. Новое воздушное судно оказалось меньше по вместимости, чем продано билетов. 11 пассажирам не досталось мест – их отправили в Сочи другим самолетом.

Транспортный прокурор направил руководителю авиакомпании представление и потребовал принять меры, чтобы такие нарушения не повторялись.

По материалам транспортной прокуратуры Роспотребнадзор привлек перевозчика к административной ответственности по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов». Компании назначили штраф 30 тысяч рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.