Уфимка создала масштабную схему по отмыванию денег: женщине удалось незаконно легализовать десятки миллионов

Фото: Прокуратура Башкирии

В Уфе женщина получила пять лет колонии за организацию нелегальной финансовой структуры и отмывание преступных доходов. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Женщина в 2019 году запустила работу структуру, которая функционировала по принципу банка, однако на самом деле занималась незаконным обналичиванием денег. К схеме она подключила троих знакомых. Вместе они открыли около 25 фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц. Через расчетные счета этих организаций с 2019 по 2024 год проводили незаконные банковские операции. За каждую услугу брали от 10 до 15 процентов от суммы. За пять лет общий оборот достиг почти 23 миллионов рублей.

Параллельно группа два года отмывала преступные доходы через подконтрольные компании – легализовали больше 8 миллионов рублей.

Кировский районный суд Уфы признал женщину виновной по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование юридического лица», «Неправомерный оборот средств платежей» и «Легализация денежных средств». Ей назначили пять лет колонии общего режима, штраф в 1,5 миллиона рублей и запретили три года заниматься управленческими и финансовыми функциями в коммерческих организациях.

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