Трое детей погибли в пожаре: МЧС Башкирии поделилось тревожными данными

Фото: МЧС Башкирии

За последнюю неделю в Башкирии произошло 163 пожара, в которых погибли четыре человека, включая троих детей. Об этом рассказали в МЧС республики.

С начала года в регионе произошло 4659 пожаров. Погибли 129 человек, из них семеро детей, травмы различной степени тяжести получили 113 человек.

Среди недавних трагедий – пожар в жилом доме в Федоровском районе, где погиб 56-летний мужчина. В этом доме уже был небольшой пожар в 2025 году – тогда загорелся матрац, возгорание обнаружили на ранней стадии, мужчину удалось спасти. 6 сентября в селе Амзя погибли трое детей 4, 6 и 12 лет.

Основные причины пожаров за период с 4 по 10 сентября – неосторожное обращение с огнем (70 случаев), нарушение правил эксплуатации электрооборудования (48 случаев), поджог (17 случаев) и неисправность печей и дымоходов (6 случаев).

МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности: не курить в постели, не оставлять непотушенные сигареты, использовать только исправные электроприборы и предтопочный лист при топке печи.

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