Поиски не прекращались 18 дней: пропавшего уфимца нашли мертвым

Фото: «БашРегионСпас»

Подошли к концу поиски пропавшего 56-летнего уфимца. Об этом рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «БашРегионСпас».

Мужчина пропал ровно 18 дней назад – 24 августа. Поиски завершились трагедией – недавно активисты опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщение о том, что пропавшего обнаружили мертвым.

Обстоятельства исчезновения и причина смерти не уточняются. Волонтеры выразили соболезнования родным и близким мужчины.

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