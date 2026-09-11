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НовостиОбщество11 сентября 2026 9:04

Поиски не прекращались 18 дней: пропавшего уфимца нашли мертвым

Пропавшего 56-летнего уфимца обнаружили мертвым
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: «БашРегионСпас»

Фото: «БашРегионСпас»

Подошли к концу поиски пропавшего 56-летнего уфимца. Об этом рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «БашРегионСпас».

Мужчина пропал ровно 18 дней назад – 24 августа. Поиски завершились трагедией – недавно активисты опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщение о том, что пропавшего обнаружили мертвым.

Обстоятельства исчезновения и причина смерти не уточняются. Волонтеры выразили соболезнования родным и близким мужчины.

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