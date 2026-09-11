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НовостиПроисшествия11 сентября 2026 8:41

Похищали людей, избивали их, снимали все на видео: в Башкирии арестовали двух опасных преступниковвидео

Двух жителей Башкирии арестовали за похищение людей
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МВД Башкирии

Фото: МВД Башкирии

В Давлекановском районе Башкирии задержаны за похищение человека двое местных жителей 32 и 27 лет. Об этом рассказали в Следственном комитете и МВД Башкирии.

К подозреваемым обратилась местная жительница с просьбой «припугнуть знакомого». Будучи пьяными, мужчины насильно вывели 26-летнего жителя села Ивановка из дома, посадили в автомобиль и вывезли в соседнюю деревню Романовка. Там они избили его, связали и удерживали в бане. Один из нападавших снял происходящее на видео и выложил ролик в интернет.

Подозреваемых задержали. В ходе расследования вскрылся еще один эпизод: в минувшем мае они вывезли другого мужчину в поле в пригороде и избили его, чтобы выяснить отношения.

Двух жителей Башкирии арестовали за похищение людей

Возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с публичной демонстрацией в сети интернет». Обвиняемых отправили в СИЗО.

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