Из ревности избила стулом женщину и побила мужчину, хлопнувшего дверью: жительница Башкирии на пьянке устроила лютый дебош

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белорецком районе Башкирии задержали женщину, которая избила знакомую. Об этом рассказали в МВД Башкирии.

Женщина вместе с мужем пришла в гости к знакомым. За распитием спиртного к компании присоединились еще двое – мужчина и женщина. Конфликт начался после того, как пришедший мужчина вошел, громко хлопнув дверью, и напугал ее дочь. Та схватила стул и ударила его по голове. Затем она набросилась на пришедшую с ним женщину – приревновала ее к своему супругу. Пострадавшая получила множественные травмы головы и тела.

На следующий день избитую госпитализировали в местную больницу. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала травмы как вред здоровью средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Задержанная женщина во всем призналась и раскаялась, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

– В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщает МВД.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.