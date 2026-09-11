5G запустили в Уфе. Однако пользоваться связью нового поколения смогут не все

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России впервые запущены коммерческие сети связи пятого поколения – Уфа вошла в число первых 16 городов, где заработал 5G. Об этом рассказали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 10 миллионов человек в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Твери, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Уфе и Ярославле. Услуги на базе 5G будут предоставлять операторы большой четверки.

Запуск произошел по поручению президента Владимира Путина. Объем мобильного трафика за шесть лет вырос более чем в три раза, поэтому развертывание 5G особенно важно для крупных городов с высокой нагрузкой на сети.

Уже в ближайшее время сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android.

– Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple, – заявили представители Минцифры.

На первом этапе 5G будет работать на ранее выделенных операторам частотах LTE – это увеличит пропускную способность сетей на 20-25%. Дополнительно операторы получили новые полосы в диапазоне 4,63-4,99 ГГц на бесплатной основе. До конца этого года прорабатывается запуск технологии еще в 50 городах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.