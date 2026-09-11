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НовостиПроисшествия11 сентября 2026 6:49

Двое рабочих погибли на стройке в Уфе: лишь через суд удалось добиться компенсации для их семей

В Уфе родственникам погибших строителей выплатят восемь миллионов рублей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На стройплощадке в Уфе из-за нарушений требований безопасности погибли два рабочих – их семьи получат компенсации. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Стройплощадка располагалась на участке, ограниченном улицами Менделеева, Обской и Генерала Горбатова, – там возводили многоквартирный дом. По итогам проверки соблюдения трудового законодательства прокуратура Кировского района Уфы обратилась в суд с исками о взыскании компенсации с организации-застройщика.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства: 8 миллионов рублей будут выплачены родственникам обоих погибших.

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