На улице Октябрьской революции в Уфе снесли столетний дом: что будут делать на его месте

Фото: Telegram-канал «БашДТП»

В Уфе снесли деревянный дом №31 на улице Октябрьской революции – здание было построено в конце XIX – начале XX века.

Как рассказал телеканалу UTV руководитель «Башкультнаследия» Салават Кулбахтин, дом не относится к объектам культурного наследия, а ответственность за снос лежит на мэрии. На месте здания запланировано благоустройство внутридворовых объектов в рамках реконструкции. Объекты культурного наследия на этом участке сносу не подлежат.

Ранее городские власти анонсировали частичное открытие движения на улице в ближайшее время.

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