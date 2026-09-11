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НовостиОбщество11 сентября 2026 5:54

На улице Октябрьской революции в Уфе снесли столетний дом: что будут делать на его месте

В Уфе на улице Октябрьской революции снесли столетний дом
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Telegram-канал «БашДТП»

Фото: Telegram-канал «БашДТП»

В Уфе снесли деревянный дом №31 на улице Октябрьской революции – здание было построено в конце XIX – начале XX века.

Как рассказал телеканалу UTV руководитель «Башкультнаследия» Салават Кулбахтин, дом не относится к объектам культурного наследия, а ответственность за снос лежит на мэрии. На месте здания запланировано благоустройство внутридворовых объектов в рамках реконструкции. Объекты культурного наследия на этом участке сносу не подлежат.

Ранее городские власти анонсировали частичное открытие движения на улице в ближайшее время.

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