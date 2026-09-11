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НовостиОбщество11 сентября 2026 5:36

Придумала легенду про долги и рак: инструкторша по сноуборду выманила у 12-летней ученицы 840 тысяч рублей

В Уфе инструктор по сноуборду выманила у 12-летней ученицы 840 тысяч рублей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе вынесли приговор 21-летней инструкторше по сноуборду, которая на протяжении полутора лет обманывала свою ученицу. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Девушка вела занятия с 12-летней девочкой с июня 2024 по октябрь 2025 года. За это время она вошла в доверие к ребенку и выяснила материальное положение ее семьи. Затем инструктор придумала историю о финансовых трудностях, долгах и онкологическом заболевании – и девочка, привязавшаяся к ней, начала помогать. Ученица передавала ей деньги, дорогостоящие телефоны, сумки и парфюм известных брендов, принадлежавшие ей и родителям. Общая сумма ущерба составила почти 840 тысяч рублей.

Советский районный суд Уфы признал девушку виновной по статье «Мошенничество» и назначил три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Гражданский иск потерпевших о возмещении ущерба суд удовлетворил в полном объеме.

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