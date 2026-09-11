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НовостиОбщество11 сентября 2026 4:49

Ушла в лес и не смогла из него выбраться: спасатели рассказали о пропавшей в Башкирии женщине

В Башкирии женщина ушла в лес и не смогла выбраться из него
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии женщина ушла в лес в Бакалинском районе и не смогла найти дорогу обратно. Об этом рассказали в Государственном комитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

К счастью, женщина спустя время все же самостоятельно выбралась из леса. Медицинская помощь ей не потребовалась.

ГК ЧС напоминает, что перед походом в лес нужно предупредить близких о маршруте и времени возвращения, взять заряженный телефон и надеть яркую одежду. В незнакомой местности стоит запоминать ориентиры: дороги, линии электропередач, ручьи. Если все же потерялись – оставайтесь на месте, подавайте звуковые сигналы и звоните по номеру 112.

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