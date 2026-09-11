От 264 тысяч рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Росимущество выставило на торги 16 автомобилей, арестованных у должников из Башкирии. Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 сентября. Торги пройдут на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ».

Важный нюанс: все транспортные средства имеют обременение в виде ареста, большинство из них также находятся в залоге. В списке лотов – машины разных классов и годов выпуска:

– Ford Focus 2013 г.в. – 411 580 руб.

– Mercedes-Benz CLA200 2014 г.в. – 1 174 615 руб.

– Lada Granta 2021 г.в. – 425 085 руб.

– Skoda Superb 2013 г.в. – 748 340 руб.

– Lada Granta 2023 г.в. – 637 755 руб.

– Lada Largus 2019 г.в. – 468 180 руб.

– Lada Xray GAB130 2017 г.в. – 421 600 руб.

– Changan CS55PLUS 2023 г.в. – 1 327 360 руб.

– Volkswagen Jetta 2014 г.в. – 714 510 руб.

– Toyota Mark II 1998 г.в. – 429 080 руб.

– Kia Sportage 2008 г.в. – 466 480 руб.

– Opel Astra 2006 г.в. – 263 755 руб.

– Nissan Almera 2018 г.в. – 295 120 руб.

– Toyota Land Cruiser 200 2009 г.в. – 1 776 500 руб.

– Lada 212140 4x4 2012 г.в. – 273 600 руб.

– Ford Focus 2012 г.в. – 346 600 руб.

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