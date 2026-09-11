Ночной пожар в уфимском Затоне: пятеро жильцов спасли из горящего дома

Фото: МЧС Башкирии

Ночью в жилом доме на улице Судоремонтной в уфимском микрорайоне Затон вспыхнул пожар – пятерых жильцов пришлось срочно эвакуировать. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.

ЧП произошло в двухэтажном бревенчатом многоквартирном доме. Пожарным из федеральной и муниципальной служб вместе удалось ликвидировать возгорание. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель.

МЧС напоминает: не оставляйте включенные приборы и зарядки без присмотра, регулярно проверяйте электропроводку и печное отопление, не сушите вещи над обогревателями. При первых признаках пожара звоните по номеру 101 или 112.

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