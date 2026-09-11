За неделю в Башкирии скакнули цены на гречку, мороженые куры и пшено

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за неделю подорожали гречка, мороженые куры и пшено. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 1 по 7 сентября гречневая крупа-ядрица подорожала на 5,1%. На этой неделе ее средняя цена составила 71,16 рубля. Также жителям республики на 1,89% больше придется отдать за охлажденные и мороженые куры (средняя цена – 254,57 рублей) и на 1,5% за пшено (47,25 рубля).

Однако на этой неделе на 7,21% подешевел картофель (46,40 рубля), на 6,97% – белокочанная капуста (39,74 рубля), на 3,92% – морковь (49,75 рубля).

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